В МИЦ «Известия» расскажут о главных событиях в борьбе с онкологией за 2021 год
28 декабря в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция главного внештатного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России, директора МНИОИ имени П.А. Герцена Андрея Каприна.
Появились ли в 2021 году новые практики борьбы с онкологическими заболеваниями? Как пандемия COVID-19 повлияла на онкологическую службу? Как изменилась статистика? Какие новые стандарты оказания онкологической помощи и диагностики рака вступят в силу в 2022 году?
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.