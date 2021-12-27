Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к росту цен

Рост цен на недвижимость, товары и поездки – проблема номер два, сравнимая по резонансу с пандемией коронавируса, рассказал в интервью «Известиям» глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Она беспокоит всех и не дает людям поверить в то, что экономический кризис закончился. Это очень острая и горячая тема. Но люди не выходят на протесты. Давайте не забывать, что у нас в стране безработица низкая. Демография плохая, рынок труда не растет, мигрантов стало сильно меньше. У нас дефицит на рынке труда - и люди начинают этим пользоваться», — подчеркнул Федоров.

Он также добавил, что ответ россиян на инфляцию – поиск более доходных рабочих мест, а не митинги с демонстрациями. «Работодатели не могут игнорировать запрос на улучшение условий труда в условиях дефицита рабочей силы», подчеркнул Валерий Федоров.

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«Не будет никакого тотального возвращения к допандемийной жизни»