Ряд СМИ на Украине откажутся от русского языка

Печатные СМИ Украины откажутся от версии на русском языке. Из-за нового закона редакции испытывают проблемы с финансами. С 16 января не меньше половины тиража должна быть на украинском, передает телеканал «Известия».

Изданиям слишком дорого издавать две версии на разных языках, поскольку основные расходы печатных СМИ — бумага, печать, реализация. Исключение в законе сделано только для региональных медиа.

Издания обязаны перейти на украинский только в 2024 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.