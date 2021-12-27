Массовая отмена авиарейсов продолжается по всему миру. Причиной становятся заражения членов экипажей «Омикроном», передает телеканал «Известия».

Накануне отменено больше 2,5 тыс. самолетов, свыше 900 отмен приходится на США. Еще более 3,5 тыс. рейсов были задержаны. Ряд авиакомпаний сообщили об отменах накануне Рождества.

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