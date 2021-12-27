Половина краж персональных данных россиян приходится на мошенников

Согласно выводам экспертов, половина случаев краж персональных данных россиян приходится на мошенников, передает телеканал «Известия».

Преступники могут оформить кредиты, SIM-карты, украсть деньги. Отмечается, что вариант использования данных зависит от их источника. Если информацию украли из банка, она точно окажется у мошенников.

А вот данные с работы или, например, из анкеты магазина, которые оказались в сети, преступникам не интересны.

Как сообщают в МВД, в первом полугодии зарегистрировали 271,1 тыс. случаев нарушения закона с использованием интернета и телефонов.

Однако эксперты считают официальную статистику вершиной айсберга. Для защиты россиян Роскомнадзор открыл центр правовой помощи в цифровой среде.

За первые три месяца работы подразделение федеральной службы подготовило восемь заявлений в прокуратуру.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.