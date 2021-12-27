В СМИ появилась информация, что Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), якобы предъявив России претензии на €290 млрд, касающиеся российских мер по импортозамещению, которые были приняты в ответ на западные санкции. Позже в Минэкономразвития уточнили, что ЕС действительно требует отменить или модифицировать отдельные меры, а вот в €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный странам союза ущерб.

В этой ситуации для ВТО всё в новинку: и исторически рекордный размер претензий, и огромный навес из взаимных санкционных и антисанкционных мер, которые были приняты вне норм ВТО и никак не могут быть урегулированы в рамках этого объединения. В ВТО просто нет такой практики и в условиях всё более частого применения некоторыми членами организации санкционных инструментов, я думаю, что ВТО просто не захочет такую практику заводить — она может полностью дискредитировать организацию, которая в последние годы и так работает не очень хорошо и вызывает множество вопросов у ее членов.

Нарушают ли меры по импортозамещению нормы свободной международной торговли? Я думаю, что изначально ответ очевиден. Если представить абсолютно идеальный мир, где между странами происходит действительно свободная торговля, ничем не ограниченная, то, конечно, эти меры не вписываются в такую модель. Но на практике свободная торговля — миф. И практически ни один член ВТО не соблюдает эти принципы. Во многих странах действуют заградительные пошлины, субсидии и преференции для своих производителей, закрываются целые рынки, а про санкции и говорить не приходится. Если начать копать в эту сторону и требовать от всех стран полного соблюдения принципов и норм ВТО в своей ежедневной работе, то, скорее всего, ВТО не просуществует и нескольких месяцев.

Я всегда был и буду за свободную экономику и за свободные международные инвестиции, однако эта ситуация показывает, что в некоторые политические моменты такие организации, как ВТО, становятся вдруг инструментом давления в чьих-то руках. И это может очень негативно сказаться на экономике государства, против кого этим инструментом пользуются. Мы сталкиваемся с двумя противоположными направлениями в международной политике: с одной стороны, наднациональные объединения пытаются лишить страны суверенитета в определенных сферах, а с другой — страны всячески пытаются этот суверенитет сохранить и усилить. Когда странам выгодно, они работают по международным принципам и используют инструментарий международных организаций для давления на других участников, а когда нет — запускают односторонние санкции, даже не обсуждая их в рамках этих же международных организаций.

Даже если для России не будет прямых экономических последствий, то косвенные всё же возможны. Подобные иски, помноженные на активную работу западных СМИ, вероятно, нанесут серьезный ущерб инвестиционной привлекательности нашей страны. Мы находимся в действительно максимально негативной фазе информационного давления на Россию. Результат, я думаю, можно будет увидеть уже на этой неделе на наших фондовых рынках. Впрочем, они уже привыкли к таким информационным коллизиям, и вряд ли последствия иска в ВТО будут более серьезными, чем совсем недавние обвинения в планировании нападения на Украину. Опять же, даже если в результате этих действий нам придется пропустить традиционное рождественское ралли в этом году, то уже в январе-феврале, когда шумиха стихнет, а риски окажутся неподтвержденными, наш рынок точно так же традиционно и быстро отрастет и восстановится после нынешнего негатива. Сейчас очевидно, что рынок адаптировался к постоянным внешним политическим рискам и реагирует на новые события каждый раз всё менее остро и всё быстрее восстанавливается. У российского фондового рынка, несмотря на все проблемы, все-таки есть ряд неоспоримых преимуществ, например, высокие дивиденды, что делает его привлекательным для инвесторов.

Автор — создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко

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