Выдавать электронные паспорта в РФ планируют начать в 2023 году

Электронные паспорта в России планирует начать выдавать с января 2023 года. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД. Сейчас прорабатываются детальные требования к порядку оформления документа. Этим занимаются МВД России, Минцифры и другие ведомства, сообщает телеканал «Известия». По прогнозам первоначально такой документ могут получить не менее 100 тыс. человек. Выдавать электронные паспорта будут на добровольной основе гражданам с 14 лет. Отмечается, что приоритетный порядок получения не предусмотрен. Электронный паспорт будет иметь такой же статус, как и бумажный.

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