Спасатели назвали самые опасные новогодние развлечения. В списке главных угроз для жизни и здоровья людей — неисправные гирлянды и некачественная пиротехника, передает телеканал «Известия».

Просроченные изделия могут стать причиной возгорания. Так, более 70% пожаров в Москве происходит в жилом секторе. А основной причиной ЧП является неосторожное обращение с огнем. Сотрудники МЧС напоминают: пиротехнику в квартире жечь не следует.



Бенгальские свечи нужно использовать вдали от штор и легковоспламеняющихся материалов. При покупке фейерверков нужно требовать сертификат соответствия. Клиенты должны внимательно читать инструкцию. Для запуска салютов нельзя выходить на водоемы. Даже при устоявшихся минусовых температурах лед в некоторых местах может быть очень слабым.

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