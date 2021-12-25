Netflix выпустит американскую версию «Иронии судьбы» в 2022 году

Стриминговый сервис Netflix выпустит американскую версию советской «Иронии судьбы, или С лёгким паром!». Голливудский проект назвали About Fate, что с английского переводится как «О судьбе». Ипполита сыграл актер китайского происхождения Льюис Тан. Артист более известен по фильму «Мортал Комбат». В советской версии Ипполиту было 47 лет, Тан на 13 лет моложе, передает телеканал «Известия». Женю Лукашина сыграл известный по сериалу «Фарго» Томас Манн. Роль Нади Шевелевой досталась 30-летней Эмме Робертс. Американская «Ирония судьбы» выйдет в 2022 году.

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