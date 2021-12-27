На итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин указал на то, что инфляция в США втрое превысила целевой показатель в 2% и составила 6,2%. В России же темпы роста цен оказались только в два раза выше таргета. «И это серьезно. Я думаю, что ФРС придется что-то делать», — заявил глава государства.

Давайте разберемся, что именно происходит в США. Базовый индекс потребительских цен (не включает изменение цен на продукты питания и энергию) достиг локальных минимумов в июне 2020 года, когда он составил 1,2%. После непродолжительного повышения показатель откатился в феврале 2021 года до 1,3%. При этом уже в апреле 2021 года он взлетел до 3%, что оказалось максимумом с 1995 года. Но на этом показатель не остановился и в ноябре достиг отметки 4,9%, а индекс потребительских цен, в свою очередь, взлетел еще выше — до уровня 6,8%.

Среди ключевых факторов повышенной инфляции в США можно выделить сильный восстановительный рост спроса в 2021 году и быстрый отскок экономической активности. Это стимулировало рост цен на широкую линейку сырьевых товаров, что привело к удорожанию всей цепочки создания стоимости, а также резко увеличило спрос на рабочую силу, дефицит которой привел к заметному повышению зарплат.

При этом ФРС в течение 2021 года регулярно указывала на то, что заметный эффект на динамику цен в США оказывает узкая группа товаров и сервисов, включая цены на б/у авто и грузовики, авиабилеты, электроэнергию и другие. Их удорожание выражалось двузначными цифрами. Определенный импульс ценам в США придала и резкая накачка экономики деньгами, в результате чего отношение денежной массы к ВВП выросло до рекордного уровня с 50-х годов XX века и составило 89%.

Рассмотрение ситуации с инфляцией в США было бы неполным без ретроспективы. Так, за последние 100 лет она несколько раз пробивала отметку 5%. Это происходило в 1970–1980 годах, когда был отменен золотой стандарт и произошла девальвация доллара, а затем случился энергетический кризис. Тогда регулятор в попытках обуздать инфляцию повысил ключевую ставку, что в том числе ограничило экономическую активность.

Проводя аналогию с этим периодом, можно говорить, что, несмотря на ряд схожих показателей (бюджетный дефицит, рост социальных расходов, агрессивное наращивание госдолга), ряд переменных кардинально отличается. Нет потрясения валютной системы, нет мощного импульса для роста расходов, а кроме того, темпы повышения ключевой ставки также кратно разные — ставка ФРС достигла 17,5% в 1980 году, в то время как в конце 2023-го она может составить лишь 1,625%. Также важный момент — тот факт, что темпы роста глобального ВВП сократились с 6–6,5% (в начале 1970-х годов) до 2,3–3,3% (в 2017–2019 годах).

Я ожидаю постепенного замедления инфляционного давления в США на фоне роста занятости, сокращения динамики цен на энергоносители и постепенной нормализации ситуации в цепочке поставок. А в части устойчивости инфляции нужно отметить, что доходность гособлигаций США получит импульс роста как на фоне изменения монетарной политики (ФРС уже начала сворачивать количественное смягчение), так и в результате мер фискального стимулирования — инфраструктурный и социальные пакеты потребуют привлечения дополнительных ресурсов (около $2,25 трлн), которые также будут подстегивать рост доходностей, что будет оказывать сдерживающий эффект на экономическую активность и инфляцию.

При этом ключевым моментом для инвестора является не сам рост/падение ВВП или инфляции, а динамика фондового индекса. С 1971 по 1982 год среднегодовое увеличение индекса S&P 500 составило 4,3% и около 9% с учетом дивидендов, что выступает сравнительно сильным результатом с учетом экономических потрясений. В нынешний кризис динамика индекса была еще более позитивной: за 2020 год он вырос на 15%, а за 2021-й — уже на 26%.

Если сравнивать ситуацию в США и в России, то нужно отметить, что показатели инфляции находятся на сопоставимых уровнях. И вполне вероятно, что ФРС пойдет по пути ЦБ РФ: повышенные темпы роста цен в Штатах, скорее всего, приведут к нескольким увеличениям ключевой ставки в 2022 году. В результате мы увидим нечто похожее на 2014 год, когда произошел предыдущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США, спровоцировавший ослабление валют развивающихся рынков.

Автор — директор аналитического департамента «Фридом Финанс»

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