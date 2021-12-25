МС-21 с российским композитным крылом совершил первый полет

Гражданский самолет МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет. Судно поднялось в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полет российского самолета прошел в штатном режиме. МС-21 пилотировали летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко, сообщает телеканал «Известия». В 2018-м российская компания «Аэрокомпозит» лишилась возможности закупать импортное сырье для крыла. Производитель крыла попал под санкции США. Тогда разработкой российского аналога материала для крыла занялся Росатом. На создание отечественных композитов Минпромторг выделил 4,4 млрд рублей. Применение нового материала дало возможность создать крыло с уникальной аэродинамикой. Это дало возможность увеличить ширину фюзеляжа МС-21 и расширить салон, что дает новые преимущества с точки зрения комфорта для пассажиров. МС-21— это среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 человек. В настоящее время завершается сертификация воздушного судна. Поставки МС-21 авиакомпаниям планируются в 2022 году.

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