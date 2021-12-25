Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту

Корабль прибрежной зоны ВМС США прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа. На флоте не стали уточнять количество заболевших. Однако заявили, что весь экипаж был вакцинирован. USS Milwaukee находится на базе Гуантанамо на Кубе, передает телеканал «Известия». Ранее корабль был направлен в зону ответственности 4-го флота. Задача экипажа — пресечение контрабанды наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.

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