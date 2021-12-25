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Генассамблея одобрила бюджет ООН в размере $3,1 млрд на 2022 год

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Генеральная Ассамблея утвердила в пятницу, 24 декабря, ежегодный бюджет Организации объединенных наций (ООН) на 2022 год на сумму $3,12 млрд. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что бюджет на следующий год ниже, чем был в 2021 году. Тогда он составил $3,231 млрд.

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«Генеральная Ассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере $3,12 млрд», — говорится в сообщении.

Регулярный бюджет покрывает деятельность ООН в целом ряде областей, включая политические вопросы, международное правосудие и право, региональное сотрудничество в целях развития, права человека и гуманитарные вопросы, а также общественную информацию.

Ранее в июне за неуплату регулярных взносов в бюджет Организации объединенных наций на протяжении двух лет Иран и ЦАР были лишены права голоса в Генассамблее ООН.

Согласно уставу организации, ГА может разрешить стране участвовать в голосовании, если признает, что просрочка платежа произошла по независящим от государства обстоятельствам. Также право голоса автоматически возвращается стране, устранившей задолженность.

По информации, содержащейся в письме генсека ООН Антониу Гутерриша, для восстановления права голоса Ирану необходимо внести в бюджет организации $16,2 млн, ЦАР — $29,3 тыс.

В апреле 2021 года Россия внесла в регулярный бюджет ООН $86,5 млн.

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