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Травмпункт откроют на базе больницы СМП в Красноярске

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В Красноярске на базе больницы скорой медицинской помощи весной 2022 года откроют травмпункт. Об этом губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил на итоговой пресс-конференции в пятницу, 24 декабря.

Глава региона отметил, что преимущество травмпунктов при больницах – это обслуживание по принципу «одного окна». Пациент сможет получить рентген, а также пройти компьютерную томографию и МРТ.

Современные травматологические отделения также предусмотрены в строящихся поликлиниках в микрорайонах Пашенный и Покровский. В последнем травмпункт планируется открыть уже летом 2022 года, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Мы будем не только сохранять старые травмпункты, но и открывать новые. Связь больницы и отделения травмы всегда облегчает оказание медицинской помощи», — подчеркнул губернатор.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Красноярском крае возведут шесть новых медицинских объектов. Финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» на три года составит 264,8 млрд рублей, из них в 2022 году — 92,8 млрд рублей.

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