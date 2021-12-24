Ученые ЮУрГУ рассказали о своих разработках

Ученые Южно-Уральского государственного университета работают над улучшением свойств пропитанного эпоксидной смолой углепластика. Материал используется в авиации и космических аппаратах.

«Несмотря на то, что достаточно давно эти материалы известны, до сих пор есть ряд вопросов, которые не решены, в частности, это обеспечение заданной надежности конструкции из этих материалов чтобы они, допустим, при ударе не расслаивались или, когда мы сверлим отверстия, от этого отверстия у нас потом не шли трещины», — объяснил директор Центра прикладных исследований разработки новых конструкционных материалов ЮУрГУ Олег Кудрявцев.

Создание новых материалов входит в число стратегических проектов университета.

«Направлено на развитие металлургии и машиностроения в регионе. Это основные отрасли, которые у нас находятся. Большее число людей работает в этих отраслях. И мы в эти направления будем стараться внести новые технологии цифровой индустрии и искусственного интеллекта для того, чтобы сделать эти отрасли соответствующими требованию сегодняшнего дня и конкурентоспособными», — рассказал ректор университета Александр Шестаков.

Университет вошел в госпрограмму «Приоритет 2030» Минобрнауки. Вуз, как и еще 106 учебных заведений, является грантополучателем программы «Приоритет-2030».

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