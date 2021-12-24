ЕС израсходовал из своих хранилищ уже 41% топлива

Запасы природного газа в Евросоюзе стремительно падают. По данным «Газпрома», ЕС израсходовал из своих подземных хранилищ уже 41% от объема топлива, закачанного в этом году. Отмечается, что только за 21 и 22 декабря запасы газа в Европе сократились более чем на 1,4 млрд куб. м. Энергетический кризис в ЕС усугубляется уже четвертый месяц, передает телеканал «Известия». 21 декабря газ в Европе подорожал до рекордных $2200 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, цена голубого топлива в ЕС выросла почти в 10 раз по сравнению с декабрем 2020 года.

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