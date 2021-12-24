В Норильске объялено штормовое предупреждение

Сильнейшая пурга в Норильске сдувает прохожих. Порывы ветра достигали 33 м/с. В городе объявили штормовое предупреждение, сообщает телеканал «Известия». Сильный ветер сломал пополам новогоднюю елку. Верхушка рухнула на землю, продолжая гореть огнями. В городе намело сугробы высотой с человеческий рост.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.