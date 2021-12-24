Дело возбудили после загрязнения реки Гуселка в Саратове
В Саратове возбудили уголовное дело по факту загрязнения сточными водами водоохранной зоны реки Гуселка-1 и Кумысной поляны. Установлено, что оборудование насосной станции, расположенной на территории было демонтировано. Сточные воды из многоквартирных домов стекали в овраг в сторону водоохранной зоны реки Гуселка-1.
Также выяснилось, что грязные воды протекают по участку особо охраняемой природной территории «Природный парк «Кумысная поляна». Общий ущерб от загрязнения превышает 2,6 млн рублей.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами, повлекшие причинение вреда окружающей среде», пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на Генпрокуратуру.