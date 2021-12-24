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«Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли из испытательного корпуса
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«Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли из испытательного корпуса

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На космодроме Байконур рано утром 24 декабря начался вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb из монтажно-испытательного корпуса. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

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Работы начались в 05:30 мск.

Вскоре специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня.

Отмечается, что под обтекателем находится 36 космических аппаратов OneWeb. При этом в предыдущих запусках ракета выводила на орбиту по 34 таких аппарата.

Накануне комиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя и ее установке на стартовом комплексе.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 27 декабря в 16:10 мск.

Ранее, 14 октября, глава «Роскосмоса» счел великолепной работу разгонного блока «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б» и стартового комплекса космодрома Восточный в Амурской области.

В тот же день ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Это последний пуск с Восточного ракеты, использующей в качестве топлива керосин. Следующие ракеты будут заправляться нафтилом. На Плесецке, Байконуре и Куру нафтил используют для заправки только верхних ступеней ракет «Союз-2.1б», «Союз-СТБ» и «Союз-2.1в».

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