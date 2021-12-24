США заявили о готовности обсуждать с РФ гарантии безопасности

США вместе с союзниками по НАТО готовы обсуждать проблемы безопасности, озвученные Россией. Посол Вашингтона в РФ Джон Салливан заявил, что в переговорах с Москвой возможен прогресс, передает телеканал «Известия».

При этом Вашингтон не пойдет на компромисс в части его отношений с союзниками по Североатлантическому альянсу.

«Это давние принципы, которых президент [США Джо] Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий. Эти принципы являются основой безопасности США, — отметил он. — Наша приверженность нашим трансатлантическим отношениям с нашими союзниками по НАТО имеет основополагающее значение для нашей безопасности, и мы не собираемся идти на компромисс в этом вопросе», — заявил Салливан.

Гарантии безопасности обсудят на двусторонних консультациях. В диалоге с Россией будут участвовать НАТО и ОБСЕ.

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