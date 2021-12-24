На ВДНХ открылась выставка о реакторе Ф-1

В Москве на ВДНХ открывается выставка, посвященная первому в СССР и Европе атомному реактору Ф-1. Его пуск которого состоялся 75 лет назад — 25 декабря 1946 года, передает телеканал «Известия».

Экспозиция расположилась в павильоне «Рабочий и колхозница». Организаторами выставки выступили НИЦ «Курчатовский институт» и Политехнический музей. Посетителей ждут пять тематических разделов экспозиции. Зрители узнают историю создания первого советского реактора. Современные мультимедийные технологии и инсталляций позволят окунуться в атмосферу 1940-х годов.

«Здесь всё одинаково важно. Ведь, представьте себе, мы же не задумываемся, почему мы великая научная держава, технологическая сегодня, и у нас конкуренты единичные существуют. Почему? А потому что, реализуя атомно-космический проект, мы должны были создать компьютинг, то есть компьютинг весь, всё, что мы с вами держим в руках, смотрим, возникло из-за необходимости расчёта нейтронных потоков в реакторе, их считали в столбик, а дальше появились методы численные, арифмометры, следующие шаги, а дальше микросхемы и компьютинг», — заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

На экспозиции представлены предметы из коллекций Политехнического музея приборы и научное оборудование, фотографии и публикации. Кроме того, публика увидит оригинальные отчёты и рассекреченные документы из архива НИЦ «Курчатовский институт».

Посетить выставку «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир» можно с 24 декабря по 15 марта 2022 года.

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