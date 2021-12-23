Жесткость в отстаивании внешнеполитических интересов, последовательность в реализации социальных инициатив, необходимость точно учитывать настроения общества — главные аспекты политического стиля Владимира Путина, которые вновь проявились во время декабрьской пресс-конференции и наверняка будут и дальше определять внешне- и внутриполитическую линию Кремля.

Если «Прямая линия» — это колоссальное по масштабам количественное социологическое исследование, то пресс-конференция президента — большое качественное исследование настроений медиа и элит, в том числе оппозиционных и иностранных. Вопросы главе государства со стороны зарубежных СМИ еще раз свидетельствуют: стремление проверить позиции страны на прочность сейчас во многом определяет линию поведения западных держав. В этой ситуации социально-экономические приоритеты и задачи в сфере внешней политики и безопасности не противопоставляются, а дополняют друг друга (недаром, например, «сбережение народа» рассматривалось президентом «и с гуманитарной, и с геополитической точки зрения»).

Пресс-конференция еще раз показала жесткий и одновременно прагматичный подход российского лидера. Путин редко обращался к западным элитам настолько жестко — в этом смысле его нынешнее выступление можно сопоставить с мюнхенской речью 2007 года и валдайской речью 2014-го. При этом президент подчеркивает: «один из важнейших элементов сегодня — это стабильность и безопасность»; «в целом мы видим пока положительную реакцию» американской стороны на предложения Кремля. Это наиболее оптимальный на сегодня подход в диалоге с Вашингтоном, эффективность которого хорошо видна и на примере отношений КНР–США.

В рамках внутриполитической повестки президент обозначил ключевые драйверы роста (сбережение народа, инфраструктурное развитие, повышение производительности труда), логично продолжая линию, заданную в посланиях Федеральному собранию в 2020 и 2021 годах, а также конституционными поправками. Отсюда подтвержденные главой государства приоритеты в рамках социально ориентированного бюджета (включая планы выделить около 4 трлн рублей в следующем году на здравоохранение) и инфраструктурных проектов (как отметил президент, «из Фонда национального благосостояния в ближайшие годы 2,5 трлн рублей мы планируем направить на эти цели»), но с особым акцентом на ситуацию в малых городах и сельских территориях. То есть долгосрочные проекты (в том числе международного значения) четко привязываются к локальной повестке. Отсюда тезисы о необходимости уделять внимание развитию малых городов и повышать «связанность территорий» (в этом контексте рассматривалась вероятность прохождения ВСМ Москва — Санкт-Петербург в непосредственной близости от Великого Новгорода и планы продления трассы Москва–Казань «до Тюмени»).

Президент выдерживает баланс — задачи по цифровизации, обозначенные главой государства, будут предполагать не противопоставление столицы и регионов, а более широкое распространение позитивного опыта Москвы в этой сфере.

Внимание к региональной и локальной повестке находится в тесной взаимосвязи с необходимостью постоянной работы с общественным мнением — по принципу «разъяснять и убеждать», а не стремиться «надавить» (как отметил президент в связи с задачами по достижению коллективного иммунитета). Характерно, что целый ряд инициатив, упомянутых Владимиром Путиным (среди них — программы по постковидному восстановлению и модернизация отделений «Почты России» для развития сельских территорий), выдвигались в течение этого года «Единой Россией», что еще раз подчеркивает роль партии в качестве одного из ключевых институтов обратной связи между Кремлем и общественностью на местах, а также одной из основных платформ по выработке стратегических предложений по развитию страны.

Даже скептически настроенные по отношению к президенту журналисты и эксперты отметили: пресс-конференция снова подтвердила, что Владимир Путин — в хорошей политической форме. Это можно объяснить не только стилем подачи месседжей, с которыми выступил глава государства, но и их содержательной стороной.

Усиливается общественный запрос на укрепление контура безопасности (от внешнеполитических вопросов до социальных и эпидемиологических) — а это органично путинская повестка. При этом, реагируя на текущие вызовы, глава государства по-прежнему ставит цели с дальним горизонтом планирования (например, говоря о демографических проблемах, он заявил о задачах, которые нужно решать к 2024 и 2030 годам). Путин вновь выступает одновременно гарантом стабильности и драйвером позитивных перемен, что позволяет ему задавать вектор развития страны как минимум на ближайшее десятилетие.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций

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