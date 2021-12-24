«Нафтогаз» направил в Еврокомиссию жалобу на «Газпром», обвинив того в антиконкурентных действиях. Также мудрая украинская компания поделилась с неразумными соседями из ЕС своими ценными советами «по нормализации ситуации на газовом рынке Европы».

«Нафтогаз» видит одну из основных причин кризиса на европейских энергетических рынках в том, что «Газпром» резко сократил продажу собственного газа на спотовом рынке ЕС. Эта мысль более чем свежая, так как никто из европейских чиновников и политиков до такого еще не додумался. Правда, неясно, насколько ноль поставок в прошлом были больше нуля поставок в настоящий момент.

Дело в том, что «Газпром» не реализует свой газ через европейские спотовые площадки. Он реализует его по долгосрочным контрактам. А вот ценообразование в этих контрактах привязывается к биржевым котировкам. Если посмотреть на уже известные итоги прошлого года, то мы увидим, что более половины поставок российской газовой компании осуществлялось с привязкой к спотовым индексам («на день вперед» и «на месяц вперед»). Также порядка трети голубого топлива реализовывалось с привязкой к более длительным форвардным котировкам.

Иными словами, биржевые котировки учитываются в формуле цены по долгосрочным контрактам, но это не означает, что газ реализуется через биржу.

Но, возможно, это недоразумение в жалобе было единственным. А всё остальное — великая мудрость, которая недоступна простым европейским чиновникам. Посмотрим.

Итак, «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в том, что тот ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы в Европу. Точнее, он не дает экспортировать голубое топливо, добываемое в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Средней Азии.

Удивительно, что подобную жалобу не написали частные российские компании или предприятия из Средней Азии. Хотя нет, неудивительно. Ведь частная компания «Новатэк» свободно экспортирует свой газ — через СПГ-завод на Ямале. Притом эта компания последние два года занимала второе-третье место по поставкам сжиженного природного газа в ЕС. Что же касается среднеазиатских республик, то они и сами не горят желанием поставлять голубое топливо в ЕС. У них есть контракты с Китаем, куда и экспортируются основные объемы. Полагаем, КНР с интересом бы отнеслась к инициативе перенаправить предназначенный для нее газ в Европу. Кстати, об этом.

Позволим себе немного отвлечься от мудрого «Нафтогаза» и обратить внимание на недавнее событие: три метановоза с грузом сжиженного природного газа сменили курс с Азии на Европу после скачка цен в ЕС. Здесь сыграла роль не только, собственно, цена, но и возможность сэкономить на доставке, а также сокращение пустопорожнего пробега. Но отчего же «азиатские» грузы не мчатся в Европу, если цены там удивительно высоки? Не делают этого они по простой причине: цены в Азии заметно выше. При этом рынок АТР гораздо крупнее европейского. Собственно, цены в Евросоюзе и стали расти после их повышения на востоке.

Энергетический кризис носит глобальный характер, охватывая не только Евразийский континент.

Но «Нафтогазу» этот факт неинтересен, так как если признать его, то рассыпается вся концепция «виноватой России». А это недопустимо. Поэтому вопрос о том, почему же в Европу не везут дополнительные грузы СПГ, чтобы продать его втридорога, украинской компанией просто игнорируется. И она продолжает давать советы космического масштаба.

Что же нужно сделать, чтобы сбить цены и наказать коварный «Газпром», который, если верить «Нафтогазу», своим желанием добиться запуска «Северного потока – 2» взвинтил цены в Европе, Азии и даже в США? Собственно, первая нитка российско-европейского газопровода уже находится под рабочим давлением и готова к коммерческим поставкам газа, а вторая нитка заполнится до рабочего давления к концу 2021 года.

Можно ли вообще бороться со столь могущественной компанией, которая ради какого-то газопровода устраивает энергетический кризис планетарного масштаба и такой силы, что справиться с ним не могут две крупнейшие экономики планеты? Оказывается, да, можно!

Познавший истину «Нафтогаз» предлагает следующее. Во-первых, Еврокомиссия должна обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную площадку значительные объемы газа. Что такое «значительные» объемы, не уточняется. Каким образом ЕК может обязать какую-либо компанию в мире выставлять что-то на продажу — тоже. Зато четко обозначено, где именно этот газ должен продаваться — на российско-украинской или хотя бы на границе Украины и стран ЕС.

Собственно, в этом и заключалась главная цель жалобы, полной благоглупостей. Украина много лет добивается, чтобы именно так перенесли точку сдачи российского газа. Ведь тогда Киев получит гарантированные объемы прокачки, даже если перестанет действовать долгосрочный контракт на транзит и придется использовать аукционную систему бронирования газотранспортных мощностей.

То есть жалоба «Нафтогаза» никак не связана с реальной попыткой предложить выход из энергокризиса. Она связана с попыткой сохранить свои заработки, не прилагая к этому никаких усилий. Написание жалобы за усилие не считается. Но так уж получается, что среди покупателей российского газа нет ни одного желающего связываться с Киевом в области транзита.

Кроме того, «Нафтогаз» пытается сделать вид, что решает проблему высоких цен для украинских потребителей, заранее назначая виноватого в лице «Газпрома». Собственно, а кого еще обвинять? Не себя же и не бездумную энергетическую политику Киева.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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