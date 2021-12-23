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Путин прокомментировал убийство Политковской и Немцова

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря ответил на вопрос журналиста Дмитрия Муратова о расследовании убийства журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова. Он подчеркнул, что делал все, чтобы раскрыть эти преступления, а виновные сидят в тюрьме.

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«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всех правоохранителям специальных служб. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме», — сказал он.

По словам Путина, «есть мнение, что они не заказчики» и что «заказчики где-то остались за скобками, спрятаны или спрятались».

В ответ на это российский лидер подчеркнул, что органам следствия и дознания это пока неизвестно, но они сделали все, чтобы изобличить виновных. Некоторые из них в ходе задержания погибли, указал президент.

Он также добавил, что, если за расправой над журналисткой и политиком стоят заказчики, о которых следствие не знает, их будут искать.

Путин заключил, что сведение счетов не просто недопустимо, а идет только во вред стране.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве и приговорила к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Журналистка Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в лифте своего дома на улице Лесной в центре Москвы. Реальные сроки получили лишь исполнители преступления. В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в исполнении убийства журналистки Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. 12, 13,5 и 20 лет колонии соответственно получили их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов и Сергей Хаджикурбанов. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, приговорен к 11 годам заключения.

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