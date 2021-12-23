Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

2021-12-23 08:21:27

2021-12-23 08:21:27

2021-12-23 08:21:27

2021-12-23 08:21:27

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