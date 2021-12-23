Федеральная территория «Сириус» отмечает день рождения, сообщает телеканал «Известия».

Сегодня «Сириус» — уникальный образовательный центр. Среди кластеров — спорт, культура, наука, информационные технологии. Недавно в образовательном центре появился свой университет. Студенты, изучающие eye-tracking, deep learning и генную терапию, сейчас сдают свою первую сессию.

Год назад олимпийский парк и его окрестности превратились в первую федеральную территорию.

«Федеральная территория развивает поручение президента, а значит, прямое взаимодействие с правительством, с администрацией президента по поводу тех принципиальных проектов, которые, скорее всего, здесь появятся», — рассказала руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва.

Один из главных проектов — новейший концертный комплекс мирового уровня. Зал оснастили лучшей акустикой, а возможности сцены практически безграничны.

«Мы готовим площадку для лучших артистов мира. Чтоб они приехали и сказали: «Да, это то место, где хочется выступать», — отметил председатель правления и учредитель фонда «Талант и успех», народный артист России Сергей Ролдугин.

Он отмечает — зала еще нет, а лучшие артисты уже выступают в «Сириусе». Главная сенсация вечера — дуэт двух мировых звезд. Прима Большого театра и La Scala танцует умирающего лебедя. Маэстро Сергей Ролдугин исполняет ведущую партию виолончели.

«[Скрипач] Вадим Репин здесь был, и [скрипач] Павел Милюков, и Сергей Павлович Ролдугин — все были в это время. Знаете, как-то так дружно решили, договорились, что подарим наше выступление публике», — сказала прима-балерина Большого театра и «Ла Скала» Светлана Захарова.

Представление завершилось полетом дронов, которые выстроились в название самой яркой звезды над названной в ее честь территорией.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.