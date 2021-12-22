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Депутаты Воронежской гордумы приняли проект бюджета на 2022 год

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Депутаты Воронежской гордумы приняли проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщается на сайте думы.

С учетов корректировок доходная часть бюджета на 2022 год увеличена до 26,9 млрд рублей. Расходы составят 27,53 млрд рублей, таким образом дефицит прогнозируется на уровне 622,7 млн рублей.

Доходы бюджета увеличены за счет собственных средств города, в том числе налоговых поступлений. Также ожидаются поступления из вышестоящих бюджетов.

Как отмечает ИА «Абирег», бюджет города на 2021 год приняли с дефицитом в 680,4 млн рублей. Доходная часть была утверждена на уровне 22,4 млрд рублей, расходная – 23 млрд рублей. По итогам бюджет на 2021 год исполнен с профицитом в 500 млн рублей.

Ранее в декабре был утвержден главный финансовый документ Воронежской области. В 2022 году на соцзащиту в регионе будет выделено более 22,1 млрд рублей. Средства из федерального и местных бюджетов заложили на 58 видов различных выплат, от денежных компенсаций на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан до поддержки многодетных и малообеспеченных семей.

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