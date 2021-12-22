Русское географическое общество подтвердило обнаружение судна «Вайгач» в Арктике

Русское географическое общество подтвердило, что в Карском море обнаружен ледокольный пароход «Вайгач», затонувший в 1918 году. Об этом в среду, 22 декабря, рассказал директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин на пресс-конференции в Москве.

Факт обнаружения судна установили участники совместной экспедиции РГО и Северного флота (СФ), которые провели его водолазный осмотр.

22 декабря состоялась церемония передачи в Научный архив РГО документов из семейных архивов капитана «Вайгача» адмирала Бориса Вилькицкого и гидрографа Николая Евгенова — вахтенного начальника ледокола, передает НСН.

Чечулин рассказал, что в прошлом году в рамках третьего сезона экспедиции РГО и СФ по исследованию арктических архипелагов в Карском море было определено местоположение останков сразу нескольких судов, построенных в XX веке.

Основу гидрографической экспедиции, которая проводилась в 1910–1915 годах, составляли ледоколы «Таймыр» и «Вайгач». Целью похода было изучение путей вдоль северных берегов Сибири. Тогда были открыты, в частности, архипелаг Северная Земля, острова Малый Таймыр и Старокадомский.

Ледокольный пароход «Вайгач» был заложен в Санкт-Петербурге в 1907 году на Невском судостроительном заводе, а спущен на воду в 1908 году. В строй он вступил в 1909 году. Судно принимало участие в Первой мировой войне. В 1918 году оно попало в аварию в Енисейском заливе.

Ранее, 6 октября, вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что к 2030 году в России планируют в три раза увеличить грузовой флот ледового класса. Он отметил, что сейчас корабли в Северном Ледовитом океане проводят пять атомных ледоколов. Их количество в 2026 году увеличится до девяти за счет проекта «22220», добавил Трутнев.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создается самый мощный ледокольный флот во всем мире.