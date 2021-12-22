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Новую транспортную схему разработают для Петрозаводска

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В Петрозаводске начнет действовать новая транспортная схема. О ее разработке рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков во время своей прямой линии. По его словам, к работе привлекли ведущие банки страны.

Проект должен быть реализован через год, сказал глава региона. Он дал поручение мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому предусмотреть налаживание сообщения с ближайшими пригородными районами. Речь идет о Прионежском, Пряжинском и Кондопожском районах.

Также планируется сохранить троллейбусы в Петрозаводске, поскольку, по словам Парфенчикова, это «наиболее экологичный вид транспорта». На покупку нового электротранспорта из республиканского бюджета уже выделено 290 млн рублей. Не менее 15 троллейбусов поступят в Петрозаводск в первом полугодии 2022 года, пишет ИА «Карелinform».

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