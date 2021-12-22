Ледовую арену откроют в Новозыбкове в конце декабря

Новый вид массового развлечения — катание на коньках — появится в скором времени в городе Новозыбкове Брянской области. В конце декабря там откроется Ледовый дворец.

Точной даты открытия арены не сообщают. Как пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на источник, это произойдет с 25 по 29 декабря. Сейчас на спортивном объекте идут последние приготовления.

После открытия на катки организуют массовое катание на коньках. Инвентарь можно будет взять в прокат. Детям до шести лет коньки будут выдавать бесплатно, а более взрослым — за 150 рублей.