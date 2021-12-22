Космические туристы дали первую пресс-конференцию после возвращения с МКС

Вернувшийся с МКС японский миллиардер мечтает слетать на Луну. Космические туристы дали первую пресс-конференцию после посадки.

«Сейчас моя главная задача — рассказать людям об опыте, который я пережил во время космического полета», — заявил космический турист Ёдзо Хирано.

Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано приземлились 20 декабря, сообщает телеканал «Известия». Сейчас японцы проходят восстановление в Звездном городке.

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