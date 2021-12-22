Концерн «Алмаз-Антей» показал первые фото своего автомобиля

Разработчик зенитных комплексов С-300, С-400 и С-500 опубликовал фотографии электромобиля собственной разработки.

Как сообщает 22 декабря РБК, рабочее название электроавтомобиля — E-NEVA. Машина представляет собой кроссовер длиной 4500 мм. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с.

Машина оснащена мультимедийной системой, цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле и сенсорным экраном диагональю 15 дюймов. Объем багажника составляет 610 л.

Машину создадут с разными вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

15 октября стало известно, что в России на середину 2021 года насчитывалось 12 290 легковых электромобилей.

Больше всего в России хетчбэков Nissan Leaf — 9273 единицы, что составляет 75,5% от общего количества электрокаров в стране. На втором месте находится Mitsubishi I-MiEV с результатом 443 экземпляра. Далее следует Porsche Taycan (369 ед.), который появился на нашем рынке осенью 2020-го, но уже занял третье место в «электропарке».