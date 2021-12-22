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Суд отклонил апелляционную жалобу на решение о блокировке сайта iHerb в РФ

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Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу маркетплейса iHerb LLC (США) на решение Центрального районного суда Барнаула от 24 августа 2021 года о признании запрещенной к распространению в России информации на русскоязычной версии сайта iHerb о продаже специализированной пищевой продукции. Об этом сообщил «Известиям» представитель компании Роман Зайцев, партнер и глава московской практики Dentons в области судебных споров и арбитража, юридический представитель iHerb LLC, 22 декабря.

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«К нашему глубокому сожалению, в апелляционном суде повторилась ситуация, с которой мы столкнулись и в суде первой инстанции. Нам не предоставили возможности до заседания ознакомиться с возражениями на нашу жалобу прокуратуры, «Народного контроля» и Роскомнадзора», — сказал Зайцев.

По его словам, только в зале суда компания увидела «значительный объем новых материалов», которые «Народный контроль» попросил дополнительно приобщить к делу. Ходатайства о необходимости отложить заседание для ознакомления с этими материалами были отклонены, «суд предоставил лишь короткий перерыв, чтобы мы изучили новые документы и доказательства, часть из которых к тому же была лишь на электронных носителях», посетовал юрист. Иные ходатайства iHerb, в том числе о назначении судебной экспертизы, также были отклонены, подчеркнул он.

«Мы намерены дождаться полного текста определения апелляционного суда и затем принять решение о его обжаловании в кассационную инстанцию», — сказал юридический представитель iHerb LLC.

Он добавил, что «фактически в апелляционном суде рассматривался вопрос о блокировке русскоязычного сайта маркетплейса iHerb».

«Если посмотреть на ситуацию более широко — вопрос о праве граждан осуществлять покупку товаров в иностранных интернет-магазинах. Более широкий контекст—– многолетние попытки заблокировать работу маркетплейса iHerb в России», — констатировал Зайцев.

По его словам, с конца 2018 года различные российские региональные суды рассматривали уже «порядка полутора десятка судебных исков, в которых фигурировали требования о полной либо частичной блокировке сайта iHerb, либо его мобильного приложения».

«В значительном количестве случаев первоисточником (триггером) этих исков являлось обращение Александра Жесткова [исполнительного директора СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище»] к депутату Государственной думы, члену комитета ГД по охране здоровья Александру Петрову и в Генпрокуратуру о якобы имеющем место нарушении норм закона об информации», — указал юрист.

24 августа суд признал запрещенной в России информацию на русскоязычной версии сайта iHerb о продаже БАДов, в состав которых вошли наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества. Тогда Зайцев пояснил «Известиям», что решение суда пока не вступило в законную силу, поскольку было обжаловано в апелляционной инстанции. Маркетплейс подал апелляционную жалобу на решение барнаульского суда 27 сентября.

iHerb является одним из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и уходовой косметики. Его российское подразделение заработало в 2019 году.

Союз производителей БАДов образовался в 2008 году. Он включает более 37 участников.

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