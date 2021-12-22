Каждый второй россиянин после повышения квалификации в 2021 году устроился на работу

В российские компании и в госсектор было трудоустроено 39 873 участников федерального проекта «Содействие занятости» из 67 747, успешно завершивших обучение. До конца года количество трудоустроенных вырастет, так, в 2021 году в рамках проекта обучились или повысили свою квалификацию 170 тыс. россиян. Из них 10 135 — находящиеся в поиске работы, 9289 — женщины в декрете, 9173 — россияне старше 50 лет. Обучение проходило в удаленном формате в 89 ведущих вузах страны, федеральным оператором проекта выступает Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Наибольшее количество было трудоустроено (в порядке убывания) в Пермском крае, Ставропольском крае, Нижегородской области, Республике Коми, Саратовской области, Омской области, Воронежской области, Приморском крае, Оренбургской области и Кировской области.

В России, по данным Роструда, количество открытых вакансий достигло 2,1 млн, показатель не опускается ниже этого значения на протяжении шести месяцев. С октября 2020 года по октябрь 2021 года потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла почти на 400 тыс. человек. Российский бизнес говорит о дефиците квалифицированных сотрудников, спрос на них вырос в 2021 году, вместе с тем требования к сотрудникам будут расти.

Директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель: «Мы видим, что российский бизнес остро нуждается в квалифицированных сотрудниках. В 2022 году этот спрос будет только увеличиваться. Параллельно мы отмечаем, что многие россияне испытывают проблемы с трудоустройством, особенно женщины в декрете и люди старше 50 лет. Изменения в экономике и цифровая трансформация бизнеса привели к тому, что структура рынка труда сильно изменилась, сейчас востребованы специалисты с новыми компетенциями, так, например, большая часть участников проекта выбрали специальности, связанные с цифровой и креативной экономикой».

Исследование, проведенное Национальным исследовательским Томским государственным университетом в рамках федерального проекта «Содействие занятости», показало, что количество рабочих мест в креативной экономике растет одновременно со спросом на обучение по этим специальностям, которые в России становятся всё более востребованы.

Всего в рамках федеральной программы было получено более 200 тыс. обращений от россиян. Интерес к новым профессиям и специальностям высок у различных возрастных групп — россияне в возрасте старше 50 лет стали одной из самых активных аудиторий проекта. Свыше 41 тыс. россиян старше 50 лет подали заявки на переобучение. 26 тыс. из них были направлены на обучение в российские вузы. В планах на 2022 год — повышение доступности обучения и трудоустройства безработных россиян из наиболее уязвимых категорий граждан на рынке труда.