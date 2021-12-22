Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ФРГ объявили о скором начале пятой волны COVID-19 из-за «Омикрона»
Пресс-релизы
Каждый второй россиянин после повышения квалификации в 2021 году устроился на работу
Общество
В Москве продолжат действовать меры поддержки предприятий и граждан
Экономика
Польша обвинила «Газпром» в давлении на Евросоюз из-за СП-2
Общество
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Московском регионе до пятницы
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях
Общество
Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро
Мир
В Израиле введут новые антиковидные ограничения

Каждый второй россиянин после повышения квалификации в 2021 году устроился на работу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российские компании и в госсектор было трудоустроено 39 873 участников федерального проекта «Содействие занятости» из 67 747, успешно завершивших обучение. До конца года количество трудоустроенных вырастет, так, в 2021 году в рамках проекта обучились или повысили свою квалификацию 170 тыс. россиян. Из них 10 135 — находящиеся в поиске работы, 9289 — женщины в декрете, 9173 — россияне старше 50 лет. Обучение проходило в удаленном формате в 89 ведущих вузах страны, федеральным оператором проекта выступает Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Наибольшее количество было трудоустроено (в порядке убывания) в Пермском крае, Ставропольском крае, Нижегородской области, Республике Коми, Саратовской области, Омской области, Воронежской области, Приморском крае, Оренбургской области и Кировской области.

В России, по данным Роструда, количество открытых вакансий достигло 2,1 млн, показатель не опускается ниже этого значения на протяжении шести месяцев. С октября 2020 года по октябрь 2021 года потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла почти на 400 тыс. человек. Российский бизнес говорит о дефиците квалифицированных сотрудников, спрос на них вырос в 2021 году, вместе с тем требования к сотрудникам будут расти.

Директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель: «Мы видим, что российский бизнес остро нуждается в квалифицированных сотрудниках. В 2022 году этот спрос будет только увеличиваться. Параллельно мы отмечаем, что многие россияне испытывают проблемы с трудоустройством, особенно женщины в декрете и люди старше 50 лет. Изменения в экономике и цифровая трансформация бизнеса привели к тому, что структура рынка труда сильно изменилась, сейчас востребованы специалисты с новыми компетенциями, так, например, большая часть участников проекта выбрали специальности, связанные с цифровой и креативной экономикой».

Исследование, проведенное Национальным исследовательским Томским государственным университетом в рамках федерального проекта «Содействие занятости», показало, что количество рабочих мест в креативной экономике растет одновременно со спросом на обучение по этим специальностям, которые в России становятся всё более востребованы.

Всего в рамках федеральной программы было получено более 200 тыс. обращений от россиян. Интерес к новым профессиям и специальностям высок у различных возрастных групп — россияне в возрасте старше 50 лет стали одной из самых активных аудиторий проекта. Свыше 41 тыс. россиян старше 50 лет подали заявки на переобучение. 26 тыс. из них были направлены на обучение в российские вузы. В планах на 2022 год — повышение доступности обучения и трудоустройства безработных россиян из наиболее уязвимых категорий граждан на рынке труда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021