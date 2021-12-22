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Водитель «десятки» насмерть сбил велосипедиста в Рязанской области и скрылся

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В Рыбновском районе Рязанской области водитель отечественной легковушки насмерть сбил велосипедиста и скрылся. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла вечером во вторник, 21 декабря, на 4-м км дороги Ходынино — Перекаль. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 допустил наезд на 60-летнего мужчину на велосипеде, пишет 62INFO.ru.

Велосипедист получил различные травмы, от которых скончался. Водитель «десятки» с места происшествия скрылся. Его ищет полиция.

7 декабря в Москве автомобиль сбил женщину и мужчину на остановке общественного транспорта. Водитель машины с места аварии скрылся.

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