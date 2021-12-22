Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях
Общество
Число зарегистрированных безработных россиян снизилось с начала года на 2 млн
Общество
Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро
Мир
В Израиле введут новые антиковидные ограничения
Мир
Захарова пообещала ответ на исключение RT DE из вещания в Европе
Политика
Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Мир
НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования
Политика
Госдума приняла закон о запрете списания соцвыплат за долги по кредитам

В Кремле отреагировали на присвоение в Турции парку имени Дудаева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России не одобряют появления в Турции парка имени бывшего лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Москва довела до Анкары данную точку зрения по дипломатическим каналам. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, реакция главы Чечни Рамзана Кадырова, раскритиковавшего турецкие власти, эмоциональна, однако объяснима.

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн — несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России», — отметил Песков, напомнив, что одним из таких террористов был Дудаев.

Накануне Кадыров, комментируя присвоение парку имени Дудаева, призвал президента Турции Реджепа Эрдогана либо выстраивать прозрачные отношения с Россией, либо признаться в «укрывании террористов».

Имя Дудаева в середине декабря присвоили парку в городе Корфез на северо-западе Турции. Дудаев возглавлял вооруженное сопротивление после ввода в Чечню федеральных войск РФ в 1994 году. Террорист был убит 21 апреля 1996 года.

В январе текущего года Кадыров объявил о ликвидации террористического подполья в Чечне после уничтожения группировки Аслана Бютукаева. Он отметил, что банде ранее дважды удавалось уходить от преследования.

Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Помимо этого он был в числе организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру террористической группировки ИГ (запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021