Президент США призывает не паниковать из-за распространения «Омикрона»

Мы должны быть озабочены «Омикроном», но не должны паниковать, заявил Джо Байден. Американский лидер считает, что полная вакцинация снижает риски серьезных осложнений.

«Почти все, кто умер от COVID-19 за последние несколько месяцев, не были вакцинированы. Вы среди большинства американцев, которые полностью вакцинированы, и особенно если вы сделали ревакцинацию. У вас гораздо, гораздо, гораздо меньше причин для беспокойства», — отметил президент США Джо Байден.

Президент США не собирается вводить локдаун. Глава Белого дома активно призывает к вакцинации детей, передает телеканал «Известия». Учащиеся могут посещать школу, несмотря на положительный тест, считает американский лидер. Байден ссылается на мнение ученых — якобы дети будут в безопасности в классах, как и в любом другом месте. Недавно «Омикрон» стал доминирующим штаммом COVID-19 в США. Мутировавший коронавирус выявили в 73% случаев заражения за последнюю неделю.

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