Олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева избили в Москве

Олимпийского чемпиона, фигуриста Дмитрия Соловьева избили в Москве 21 декабря. На спортсмена напали трое, после того как он заступился за девушку, передает телеканал «Известия».

Сейчас спортсмен находится в Боткинской больнице.

Тренер-хореограф по фигурному катанию Никита Михайлов пожелал ему скорейшего выздоровления.



«Я желаю, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы твоему здоровью ничего не угрожало, чтобы эти люди получили то, что они заслуживают, и понесут свое наказание. А ты скорее вернешься к своей работе, скоро ледовые шоу, так что поправляйся, и ждем тебя на льду», — отметил он.

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