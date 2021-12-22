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Олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева избили в Москве

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Олимпийского чемпиона, фигуриста Дмитрия Соловьева избили в Москве 21 декабря. На спортсмена напали трое, после того как он заступился за девушку, передает телеканал «Известия».

Сейчас спортсмен находится в Боткинской больнице.

Тренер-хореограф по фигурному катанию Никита Михайлов пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Я желаю, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы твоему здоровью ничего не угрожало, чтобы эти люди получили то, что они заслуживают, и понесут свое наказание. А ты скорее вернешься к своей работе, скоро ледовые шоу, так что поправляйся, и ждем тебя на льду», — отметил он.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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