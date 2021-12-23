Культурная неделя. Выбор «Известий»

Кино

«#Киносказки Роу»

Во всех городах сети КАРО стартует проект #КИНОСКАЗКИ РОУ — крупнейший прокат любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу на экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре, Сургуте и Новосибирске. Главный отечественный киносказочник Александр Роу был воплощением духа киностудии им. М. Горького, новатором мирового уровня в области детского кинематографа. Своими экспериментами со спецэффектами он поражал воображение лучших специалистов своего времени. В его фильмах — невероятные костюмы, которые сохранились на киностудии, скоро они станут частью нового музея истории кино на киностудии им. М. Горького в Москве. У Роу мгновенно узнаваемый стиль, а фразы из любимых с детства сказок живут в народном языке. Увидеть их на большом экране, особенно «Морозко» в преддверии Нового года, — настоящий подарок.

В сети КАРО с 23 декабря 2021 по 14 апреля 2022 года

«Сестры»

Фото: START

Режиссер: Илья Силаев. В ролях: Ангелина Стречина, Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Янина Студилина, Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Артем Ткаченко, Георгий Дронов, Маша Лобанова

«Сестры» — история трех женщин, которые вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Учительнице из Ртищево Ольге (Лина Миримская), парикмахеру из Саратова Маше (Анна Котова-Дерябина) и карьеристке из Москвы Ирине (Ангелина Стречина) предстоит руководить коллективом из 40 мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия.

С 24 декабря на платформе START

«Новый год и Рождество в «Художественном»

Фото: kino-teatr.ru

Фестиваль откроется 25 декабря специальным показом комедии «Чего хочет Слава?» (2020) — фильма о том, что мы сами ответственны за исполнение своих желаний. Картину представят режиссер Оксана Бычкова и актеры Надежда Лумпова, Александра Ревенко, Руслан Братов и Мадлен Джабраилова. Среди хитов голливудской рождественской классики, демонстрируемых на фестивале: «Рождество в июле» Престона Стерджеса (1940) — классическая голливудская комедия, в которой атмосфера рождественской неразберихи обрушивается на героев посреди лета; праздничный мюзикл «Светлое Рождество» (1954) от режиссера «Касабланки» Майкла Кертица; «Рождественский гимн» Брайана Десмонда Херста (1951) — по единодушному мнению критиков, одна из лучших экранизаций знаменитой повести Чарльза Диккенса о прижимистом старике Скрудже. Показ легендарного фильма Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» (1947) состоится вечером 31 декабря и станет последним сеансом уходящего года в «Художественном». Праздничная картина, возвращающая веру в себя и свои силы, была номинирована на пять «Оскаров» и считается одним из величайших американских фильмов в истории.

С 25 по 31 декабря, кинотеатр «Художественный»

«Нас других не будет»

Режиссер Петр Шепотинник

27 декабря исполнилось бы 50 лет Сергею Бодрову-младшему. В связи с этим фильм Петра Шепотинника и Аси Колодижнер «Нас других не будет» выйдет в повторный прокат — правда, только на один день, чтобы отметить таким образом день рождения любимого народом актера и режиссера. В центре сюжета — творческое содружество Бодрова и Алексея Балабанова. Фильм состоит из хроники из личных архивов Шепотинника и Колодижнер и новых интервью, взятых у тех, кто знал и работал с Балабановым и Бодровым. Особенно выделяется интервью с продюсером Сергеем Сельяновым, очень интимное, интеллигентное и живое.

В кино 27 декабря

Театр

«Щелкунчик»

Фото: РАМТ

Режиссер: Василий Вайнонен

В канун Нового года на сцене Российского академического молодежного театра вновь танцуют самый сказочный балет «Щелкунчик», символ новогоднего волшебства, и в исполнении оркестра звучит чарующая музыка Чайковского.

Главные партии исполняют прима-балерина театра «Кремлевский балет» Александра Криса и солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Юрий Выборнов.

24, 30, 31 декабря, РАМТ

«Новогодняя экспедиция»

Фото: Театр Образцова

Режиссер: Борис Константинов

«Новогодняя экспедиция» — это театрализованное представление, поставленное главным режиссером театра Борисом Константиновым и главным художником Виктором Антоновым. Лауреаты «Золотой маски», постоянные соавторы, они создадут волшебную сказку, в которой у каждого ребенка будет своя роль. «Новогодняя экспедиция» пройдет среди сугробов и айсбергов в парке театра — «Образцовпарке».

С 22 декабря 2021 по 8 января 2022-го, парк Театра Образцова

«Однажды в Мексике: Кукурузный человечек»

Фото: Театр Терезы Дуровой/Владимир Майоров

Режиссер: Тереза Дурова

Постановка продолжает популярную серию этнических спектаклей, которые знакомят зрителей с культурой разных стран. На этот раз Театр Терезы Дуровой приглашает публику в захватывающее путешествие по Мексике. Действие происходит в деревушке под названием Маисета, затерявшейся где-то среди бескрайних кукурузных полей. Особым образом в Мексике принято отмечать 15-летие девочек — окончание детства и вступление во взрослую жизнь. По-испански этот праздник называется кинсеаньера (quinсeañera). Зрителям спектакля предстоит узнать, на что способна простая мексиканская девушка, какими добрыми бывают духи и жестокими — люди и что случится, если произнести заклинание: «Раз, два, три! Есть душа внутри?».

23, 25, 26, 29 декабря, 19:00. Театр Терезы Дуровой

«Без вины виноватые»

Фото: театр «Сфера»

Режиссер: Александр Коршунов

Островский в «Сфере» — автор любимый и неслучайный. Представители театрального сообщества сходятся во мнении, что именно Александр Коршунов сегодня — тот мастер, который находит ключ к произведениям классиков, благодаря которому они звучат современно и глубоко. В его спектаклях находят гармонию лучшие традиции русского психологического театра и поиск нового театрального языка. На этот раз Коршунов обращается к самой репертуарной пьесе Островского. В основе сюжета — судьба молодой девушки Любови Отрадиной. Брошенная женихом Муровым ради богатой невесты и потерявшая маленького сына, она, несмотря на выпавшие на ее долю беды, стала известной театральной актрисой.

25 и 26 декабря, 18:00, Основная сцена театра «Сфера»

«30-го мая»

Фото: театр «Прогресс Сцена»

Режиссер: Сергей Газаров

Героини эксцентричной современной комедии Галя, Валя и Рая встретились на традиционный девичник, который закадычные подруги позволяют себе каждые полгода. День для себя, когда можно не думать о мужьях и детях, быть собой, не боясь быть неправильно понятой, поделиться сокровенным, наплакаться от души и подурачиться вволю. В тот самый день, 30 мая, начиналось всё как обычно. Праздничное возбуждение перемежалось лирическими откровениями. Но что-то пошло не так. Для героинь «30-го мая» важно быть понятыми и услышанными, потому что только так они смогут стать счастливыми.

25, 26, 28 декабря, 19:00, Основная сцена театра «Прогресс Сцена»

«Летучий корабль»

Фото: Центральный академический театр Российской армии

Режиссер: Андрей Бадулин

Спектакль поставлен по популярному мультфильму, на котором выросло не одно поколение. Волшебные истории из самого известного сборника русских народных сказок, замечательные стихи Юрия Энтина и объединяющая всё это в единое целое фантастическая музыка Максима Дунаевского. В фойе зрителей будут ждать нарядная елка, праздничная атмосфера и возможность приобрести сладкий новогодний подарок.

25 декабря, 17:00, Центральный академический театр Российской армии

Концерты

«Полет над Россией»

Фото: Московская консерватория

«Полет над Россией» — грандиозная киноэпопея, в которой с высоты птичьего полета показаны красоты России — от Эльбруса до камчатских вулканов. Фильм идет в живом сопровождении симфонического оркестра, а рассказчиком выступит актер и мастер озвучивания Сергей Чонишвили. Картину сняли немецкие документалисты Петра Хефер и Фредди Рекенхаус, в английской версии ее озвучил Джон Малкович. Музыку на киноконцерте будет исполнять симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» — один из наиболее востребованных оркестров в России.

25 декабря, 19:00, Московская консерватория

«Новогодняя акустика» от «Браво»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Во время традиционного новогоднего концерта наряду с хитами «Браво» прозвучат редко исполняемые акустические композиции, да и сами хиты благодаря необычным аранжировкам становятся другими. В этот раз к основной пятерке и духовой секции «Браво» присоединятся струнный квартет п/у Сергея Винокурова, хор Sunny Side Singers п/у Ольги Олейниковой — а это значит, что нас ждет самая нежная сторона музыки Евгения Хавтана и его коллег.

30 декабря, 19:00, Арбат-Холл

«Рождественские стихи»

Фото: Мария Павловская

Владимир Кошевой, известный широкой публике ролью Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания», в католический праздник Рождества покажет зрителям интеллектуальный перформанс по стихам Иосифа Бродского. Каждый праздник поэт писал по одному стихотворению — так появился его знаменитый «рождественский» цикл. Режиссер Михаил Елисеев поставил спектакль как монолог очевидца, мастерски жонглируя религиозными сюжетами и повседневными мыслями поэта. Артист Кошевой, словно живой свидетель таинства, не просто погружает зрителей в атмосферу праздника, но и предлагает задуматься о предназначении человека в меняющемся мире. Музыкальную партию на трубе исполнит Кирилл Солдатов, виртуозный солист Национального филармонического оркестра России.

25 декабря, 19:00, Московский международный дом музыки, Театральный зал

Концерты Мариинского театра и Валерия Гергиева

Фото: Московский концертный зал «Зарядье»

В преддверии Нового года пройдут праздничные концерты Мариинского театра и Валерия Гергиева, которые уже стали доброй традицией для гостей и жителей столицы. Продолжением музыкального вечера станет Новогодний концерт Страдивари-ансамбля, где прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара, Эдуардо ди Капуа, Жака Оффенбаха. Солисты — Екатерина Санникова (сопрано), Гамид Абдулов (тенор), Владислав Куприянов (баритон). Дирижер и концертмейстер оркестра — Лоренц Настурика-Гершовичи.

23 декабря, 18:00, Московский концертный зал «Зарядье»

Рождественский вечер

Фото: Новая Опера Пианистка Элисо Вирсаладзе

Главное событие вечера — концерт № 17 для фортепиано с оркестром Моцарта, одно из самых популярных произведений, мелодию которого насвистывают даже скворцы. На сцене пианистка Элисо Вирсаладзе — непревзойденная, сочетающая сдержанность и чувственность, «артистка большого масштаба», как говорил о ней Святослав Рихтер. Еще одна героиня вечера — Мария Баракова (меццо-сопрано). Ее сравнивают с легендарными Тамарой Синявской и Галиной Вишневской. Победительница престижных международных конкурсов им. М.И. Глинки и П.И. Чайковского, впервые в «Новой опере» она исполнит песни из цикла «Волшебный рог мальчика» Г. Малера.

24 декабря, 20:00, «Новая опера»

Выставки

«Азбука шедевра»

Фото: музей «Новый Иерусалим»

Масштабный выставочный проект «Азбука шедевра» объединяет более 120 работ великих русских живописцев, среди которых — Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский и многие другие. Проект представляет весь спектр и богатство региональных музейных коллекций от Калининграда до Владивостока, почти в каждой из которых есть шедевры, часто не известные широкой публике. В экспозиции площадью более 2000 кв. м показаны 123 работы 81 художника, в том числе Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского, Аристарха Лентулова, Натальи Гончаровой и еще около 70 авторов. Среди знаковых экспонатов выставки — «Купчиха» и «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Косарь» Казимира Малевича, «Кацапская Венера» Михаила Ларионова, «Старая мельница» Василия Поленова, «Импровизация № 209» Василия Кандинского, «Закат» Архипа Куинджи и другие. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию. Произведения для выставки из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев из 29 городов.

18 декабря 2021 — 19 июня 2022, музей «Новый Иерусалим»

«Сокровища гробницы Тутанхамона»

Фото: ВДНХ

«Сокровища гробницы Тутанхамона» — образовательно-развлекательный проект, который будет интересен для посетителей любого возраста. На выставке представлено более ста экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в легендарной гробнице египетского фараона. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. Вниманию зрителей предстанут вещи, которые невозможно увидеть ни в одном музее мира, — например, безвозвратно утраченные или полностью разрушенные предметы.

Проведение выставки приурочено к столетию знаменательной даты — в 1922 году британский археолог Говард Картер обнаружил нетронутую гробницу Тутанхамона и тем самым перевернул представление о жизни древних египтян.

С 22 декабря 2021-го, 33-й павильон ВДНХ

«Константин Коровин и его ученики», Новый Манеж

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Ретроспектива живописных и театральных произведений одного из основоположников импрессионизма в отечественном искусстве и его учеников, художников круга Константина Коровина, разместится в Новом Манеже в Георгиевском переулке. Всего будет представлено более 40 работ, а также фотографии, фрагменты писем, воспоминания о друзьях художника — Чехове и Шаляпине.

22 декабря 2021 — 23 февраля 2022

«Елка Победы»

Фото: Музей Победы

Посетители смогут окунуться в атмосферу празднования Нового года в середине ХХ века. Около 60 раритетов из фондов Музея Победы, в том числе подлинные елочные игрушки и новогодние украшения конца 1930-х — 1940-х годов, расскажут о новогодних традициях. Елочные игрушки запечатлели жизнеутверждающие элементы советской эпохи. На выставке также можно увидеть коллекцию поздравительных открыток времен войны, фронтовые письма с новогодними пожеланиями, фотографии, запечатлевшие празднование Нового года на фронте и в тылу.

С 21 декабря 2021 до 31 января 2022-го, Музей Победы

Фестивали

Фестиваль новой музыки SOUND UP

Фото: парк «Зарядье»

Один из лучших камерных хоров России, вокальный ансамбль Intrada исполнит пять новых партитур российских композиторов разных поколений: поставангардиста и мэтра отечественной композиторской школы Владимира Мартынова, остроумного минималиста Павла Карманова, метамодернистки Настасьи Хрущевой, постклассика Игоря Яковенко и молодой академистки Алины Подзоровой. Также в программе сочинения ключевых композиторов XX–XXI веков — пионера минимализма Стива Райха и создателей Bang on a Can Майкла Гордона и Джулии Вольф.

В написанных по заказу SOUND UP партитурах композиторы продолжили многовековую традицию хоровой музыки России, а также вступили в диалог с эстетическими, духовными и интеллектуальными канонами европейской культуры. Мартынов написал музыку на текст из ветхозаветной Песни песней Соломона, Карманов обратился к словам апостола Павла из Нового Завета, а Яковенко придумал вокальный диалог о добре и зле между Марком Туллием Цицероном и Фридрихом Ницше. Хрущева текстовому источнику предпочла невербальные вокальные архетипы, которые поймут носители любого языка, а Подзорова обратилась к самому звуку голосов и показала их мерцание в импрессионистских акустических пейзажах.

24 декабря, 21:00, подземная парковка парка «Зарядье», секция D

«Третий маркет WIN-WIN»

Фото: Центр современного искусства Винзавод

Художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства в трех пространствах Винзавода: Винтажном зале, Бродильном цехе и Малом винном хранилище. Концепция win-win была предложена в 1981 году профессорами Гарвардского университета Роджером Фишером и Уильямом Юри. Это взаимодействие участников процесса, при котором обе стороны остаются в выигрыше. Совместная инициатива Фонда поддержки современного искусства Винзавод и издательства «Формат Один» как раз направлена на эффективный и продуктивный доступ к искусству и творческим процессам для всех.

25 и 26 декабря, 13:00–22:00, Центр современного искусства Винзавод