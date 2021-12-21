Россия потратила более 1 млрд рублей на подготовку к Олимпиаде в Пекине

Более 1 млрд рублей потрачено на подготовку к Олимпиаде-2022, об этом заявил Олег Матыцин на заседании коллегии. Участники команд продолжают борьбу за лицензии, сообщает телеканал «Известия». Острый вопрос — ситуация с коронавирусной инфекцией. Как отметил министр спорта, спортсменам следует минимизировать риски заболевания. Вопрос находится на контроле руководителей баз подготовки. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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