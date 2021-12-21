Жители деревни в Коми оторваны от цивилизации из-за отсутствия зимника

Жители деревни Винла в Коми третий месяц оторваны от цивилизации. С октября у них нет дороги: сначала она была в неудовлетворительном состоянии из-за распутицы, а сейчас отсутствует зимник.

Как пишет ИА «Комиинформ», из-за сложностей с транспортной доступностью в деревенском магазине опустели полки. Соответствующее видео появилось в группе «Сосногорск».

Под видео пользователи приводят выдержки из контракта на содержание и оборудование зимних дорог на территории этого района. Там, в частности, указано, что подрядчик должен выполнить работы по содержанию и очистке автодороги Усть-Ухта–Винла для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств с момента подписания контракта, то есть с 6 декабря 2021 года.

Агентство напоминает, что в Сосногорском районе ведутся подготовительные работы по открытию ледовой переправы через реку Сюзья с дальнейшим выходом в деревни Аким, Порожск и Винла. Работы по планировке дороги пришлось временно приостановить из-за недостаточного промерзания болотистых территорий на отдельных участках дороги Порожск–Винла.