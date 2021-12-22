За последние два месяца турецкую лиру постигло настоящее бедствие: курс национальной валюты, который еще 20 октября составлял всего 9,20 лиры за доллар, обвалился вдвое. Пик котировок к 20 декабря доходил до 18,41. Правда, уже во вторник, 21 декабря котировки доллара в Турции колебались в диапазоне от 12,5 до 15 лир. Возможно, дно своего падения лира уже показала: успокоить курс помогли прямые банковские интервенции и обещания правительства компенсировать часть убытков от курсовых колебаний владельцам сбережений.

Постепенное обесценивание лиры на фоне экономического кризиса, связанного с пандемией, шло не один месяц, но куда более спокойными темпами. Начинала 2021 год валюта Турции на уровне 7,5 лиры за доллар, а к концу сентября она успела потерять в стоимости лишь порядка 15%. К обвалу в конце года привели спекулятивная атака западных фондов и чрезмерная реакция рынка на нетрадиционные шаги президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, которые были сделаны в ответ на разбушевавшуюся инфляцию. В декабре рост цен в Турции достиг 21,3% годовых. Бороться с этим президент еще раньше решил не обычным путем, держа ключевую ставку высокой, а наоборот, начав ее снижать: в четыре приема, с 19% до 14%, начиная с сентября и при почти такой же высокой инфляции.

Эрдоган вместе с членами правительства посчитали честным подходом открыто признать: причина роста цен — не мифический избыток денежной массы из классических учебников экономики, с которым призвана справляться задранная вверх ключевая ставка. Наоборот, дело в высоких издержках производства из-за слишком дорогих по всему миру материалов, топлива, а также из-за недоступных кредитов во время простоев предприятий в пандемию, которые сделали свой вклад в раздувание себестоимости.

Из-за этого предприятия и оптовики, стремясь сохранить минимально разумную рентабельность, не могут не переносить все свои финансовые трудности на потребителя. А значит, и бороться с этим злом следует не ужесточая, а облегчая доступ к перекредитованию под более низкий процент для бизнеса.

По этому пути Турция уже шла в 2018 году. Тогда инфляция зашкаливала выше 25%, но в итоге ее удалось за год сбить до 8,5–10,5%. В том числе — за счет уменьшения ключевой ставки с 25% до 8,25% годовых. Однако и тогда, и теперь лира обваливалась вдвое, поскольку местный валютный рынок пережил мощнейшие спекулятивные атаки.

На мой взгляд, паника, представляющая турецкий центробанк и Эрдогана чуть ли не врагами собственной финансовой системы, больше похожа на информационную кампанию, которая сопровождает спекулятивный наезд на лиру. Однако он может закончиться так же быстро, как начался. Более низкие ставки по кредитам способны реально сохранить в стране занятость, поддержать инвестиции бизнеса в основной капитал, чтобы удержать хотя бы минимальные цели развития. Даже в условиях, когда инфляция рискует превысить 30% в 2022 году.

Налицо двойные стандарты в оценках экспертов: в США и Европе ключевую ставку держат до сих пор вблизи нуля, и ЕЦБ вообще не собирается ее поднимать в ближайший год, хотя инфляция зашкаливает везде. В Индии, где не печатают ни долларов, ни евро, ставку уже год как держат на уровне всего 4%, и это не помешало, а помогло там инфляции опуститься с более высоких 6,3% до 4,9% по году. В то же время сверхвысокие ставки в странах Латинской Америки в предыдущие годы ни разу не помогли обуздать там инфляцию. Как минимум, индийский эксперимент стоит признать в этом свете вполне удачным.

В России мы видим подъем ключевой ставки ЦБ с 4,25% до 8,5%. Впрочем, пока рост цен на продукты и другие товары такая политика ничем обуздать не помогла. Так, может быть, и нам не стоит спешить продвигаться необратимо далеко по пути повышения ключевой ставки и нынешнего ее уровня вполне достаточно? Доходность ОФЗ Минфина уже зафиксировалась в районе 8,5–9% годовых и обеспечивает более чем приличный уровень привлекательности рублевых активов для инвесторов, так что вывод капитала из России может грозить только по геополитическим причинам, и деньги в стране удержит явно не ставка.

Кроме того, можно было бы плотнее заняться регулированием цен на социально значимые продукты, введя экспортные квоты. А также — организовать точечную и адресную работу с непосредственными очагами инфляции, облегчая субсидиями и льготами бремя производителей. Такими методами можно было бы приостановить инфляцию в России, одновременно держа ключевую ставку пускай не совсем низкой, но хотя бы умеренной.

Автор — ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade

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