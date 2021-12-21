Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено

Судоходство в проливе Босфор, которое недавно было приостановлено из-за аварии на танкере, возобновлено. Об этом 21 декабря сообщили «РИА Новости» в управлении береговой охраны Турции.

«Аварийный танкер отбуксировали в безопасное место, так что движение через Босфор теперь снова открыто», — заявил собеседник агентства.

О временном прекращении движения судов через Босфор из-за аварии танкера ранее во вторник сообщило агентство Anadolu. По его данным, на судне USICHEM с подсолнечным маслом вышел из строя якорный механизм. Уточнялось, что танкер шел по проливу с севера на юг, а поломка на нем произошла в районе Анадолу Кавагы.