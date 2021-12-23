В МИЦ «Известия» проходит творческая встреча с актерами «Квартета И». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» 23 декабря проходит творческая встреча с актерами и учредителями театра «Квартет И» Леонидом Барацем, Александром Демидовым, Камилем Лариным и Ростиславом Хаитом.

Участники встречи рассказывают о творческих планах, многолетней дружбе, работе в новом для себя жанре и премьере спектакля «Один день из смерти Вадика Беляева, советского школьника, российского бизнесмена, американского пенсионера».