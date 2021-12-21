Суд приговорил к 11 годам тюрьмы подстрекавшего к теракту в московском метро

Второй Западный военный окружной суд приговорил Юсупа Юсубова к 11 годам колонии по обвинению в подстрекательстве к совершению террористического акта (взрыва) на станции «Киевская» Московского метрополитена. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба судебного органа.

«Юсубов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ «Склонение к совершению террористического акта». Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а восемь лет — в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

В суде уточнили, что в ходе прений обвинитель просил дать мужчине 12 лет колонии строгого режима. Также отмечается, что вынесенный ему приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Согласно версии следствия, Юсубов, будучи религиозным экстремистом, в конце 2019 года пытался склонить своего знакомого Руслана Кайбакова устроить теракт около здания ФСБ, предложив для этого убить сотрудника полиции, завладеть его оружием и открыть огонь. Одновременно с этим, по замыслу инициатора, супруга его приятеля должна была устроить взрыв на станции метро «Киевская» в Москве. Однако реализовать задуманное не удалось, так как Кайбаков сдался правоохранителям и дал признательные показания в отношении себя и изобличающие на Юсубова.

Как указали в пресс-службе, на заседании подсудимый отказался признавать свою вину и настаивал на том, что знакомый его просто оговорил.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии организатора намеревавшейся совершать теракты в Москве террористической ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Хушкадама Солихова. Отмечалось, что мужчина был задержан в столице в октябре прошлого года за организацию законспирированной террористической ячейки.