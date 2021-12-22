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Удар ветра: как на популярные курорты обрушился «Рай»

Тайфун на Филиппинах унес жизни сотен человек
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Jilson Tiu
Тайфун «Рай», бушевавший на Филиппинах два дня, унес жизни сотен человек и вызвал масштабные разрушения. Как выглядят острова после удара стихии — в фотогалерее «Известий»
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Jilson Tiu
Тайфун накрыл девять островов Филиппин 16 декабря и бушевал два дня
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Jilson Tiu
Порывы ветра достигали 200 км/ч и вызвали сильнейшие оползни и наводнения
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Erwin Mascarinas
Сотням тысяч человек пришлось покинуть свои дома и укрыться в безопасных местах
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Erwin Mascarinas
Связь с островами была нарушена
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Jilson Tiu
Во многих районах были разрушены коммуникационные сети и линии электропередач, часть населенных пунктов затоплена
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Erwin Mascarinas
В эпицентре тайфуна оказался популярный у туристов остров Сиаргао, также он затронул остров Палаван, который пользуется популярностью среди россиян
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Jilson Tiu
Катастрофа случилась в самый разгар туристического сезона. Пока никаких данных о пострадавших среди россиян нет
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Jilson Tiu
Многие соотечественники изъявили желание покинуть разрушенные курорты и вернуться на родину
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Jilson Tiu
Тысячи филиппинских военных брошены на помощь спасателям, они разбирают завалы и восстанавливают разрушенные дороги
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Erwin Mascarinas
Спасательная операция осложняется тем, что связь с пострадавшими островами отсутствует, добраться до многих деревень невозможно из-за размытых дорог
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Jilson Tiu
Пострадавшие районы с инспекцией посетил президент Филиппин Родриго Дутерте
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Erwin Mascarinas
«Рай» обрушился на Филиппины в самом конце сезона тайфунов
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Jilson Tiu
Однако стал самым смертоносным из 22 тайфунов этого года
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Последствия тайфуна «Рай» на Филиппинах
Фото: REUTERS/Greenpeace/Erwin Mascarinas
Точные масштабы катастрофы власти оценить пока затрудняются
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