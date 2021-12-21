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Аудиогид по демидовским местам появился в Свердловской области

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В Свердловской области выпустили аудиогид и путеводитель по старинным заводам Среднего Урала. Проект реализован при поддержке регионального Центра развития туризма.

В путеводитель вошли предприятия, которые были построены династией Демидовых, мастерские, на которых изготавливают тагильские подносы и керамику, рестораны, в которых подают пельмени с редькой, тагильское мороженое и конфеты.

В региональном департаменте информационной политики ТагилСити.Ру рассказали, что аудиогид совершенно бесплатно доступен на сайте Центра развития областного туризма. Его можно использовать при помощи мобильного приложения «Открой Урал».

Объединяющий Нижний Тагил, Невьянск, Горноуральский и Нижнесалдинский округа «Демидовский маршрут» будет запущен летом 2022 года. Он придет на смену «Самоцветному кольцу Урала».

Ранее сообщалось, что музеи Московского Кремля совместно с культурным центром посольства Республики Корея в РФ запустили аудиогид по Оружейной палате на корейском языке.

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