«Омикрон» выявили в 45 из 50 американских штатов, новый штамм выявлен у 3% населения страны, передает телеканал «Известия».

Однако большинство заражений приходится на «Дельту» — 97%. Специалисты призывают американцев вакцинироваться. В ВОЗ отметили, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «Дельта». А значит, штамм представляет угрозу для вакцинированных и переболевших коронавирусом людей.

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