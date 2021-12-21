Цены на газ в Европе могут превысить $2 тыс. до конца года
Цены на газ в Европе могут превысить $2 тыс. до конца года. Аналитики выделяют три главных фактора, разгоняющих стоимость, передает телеканал «Известия».
Первая причина — низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах. На цену влияет снижение поставок по газопроводу «Ямал–Европа». Третий фактор — наступление в регионе зимних холодов. Давит на цены и неопределенность с запуском «Северного потока – 2». По мнению аналитиков, сейчас рынок газа стал более чувствителен к новостям, чем когда-либо.
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