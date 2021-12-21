Цены на газ в Европе могут превысить $2 тыс. до конца года

Цены на газ в Европе могут превысить $2 тыс. до конца года

2021-12-21 03:51:13

2021-12-21 03:51:13

2021-12-21 03:51:13

2021-12-21 03:51:13

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