Российских подростков начнут прививать от COVID-19, передает телеканал «Известия».

Минздрав включил вакцинацию в национальный календарь прививок. Приказ ведомства опубликован на портале правовой информации. Для возрастной группы от 12 до 17 лет вакцинация будет добровольной. Для прививки потребуется письменное разрешение родителей.

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